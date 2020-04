Sapri: 35enne ai domiciliari, trovato morto in casa A rinvenire il cadavere la madre

Tragedia a Sapri, dove un 35enne è stato rinvenuto morto nell'abitazione in cui si trovava ai domiciliari. Il dramma in località Timpone. Il cadavere è stato ritrovato dalla madre. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno potuto solo constatarne il decesso, per il giovane non c'era ormai più nulla da fare. In corso le indagini dei carabinieri per accertare le cause della morte del 35enne. Disposta l'autopsia.