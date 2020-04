Covid 19. Ancora una vittima a Nocera Inferiore Il paziente si è spento all'ospedale di Eboli

Ancora un decesso di una persona affetta da Covid 19 nel salernitano. Si tratta di un uomo giunto all’ospedale di Eboli dal nosocomio Umberto I di Nocera Inferiore, in condizioni molto serie, era già intubato. Dopo 23 giorni di lotta purtroppo non ce l'ha fatta. E' l'ottava vittima del comune dell'Agro. Era stato ricoverato in chirurgia dopo un tentativo di suicidio. In quel frangente venne poi effettuato il tampone che accertò la positività al coronavirus.