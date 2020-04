Salerno, 13enne morto: indagini su pc e cellulare Per gli investigatori si sarebbe trattato di un gesto volontario

Saranno effettuati, come da prassi in questi casi, accertamenti tecnici sul telefono cellulare e sul pc del 13enne che ieri sera ha perso la vita a Salerno dopo essere precipitato dal settimo piano della sua abitazione in via Madonna del Monte. I dispositivi elettronici sono stati acquisiti dagli agenti della Questura di Salerno che indagano su quanto accaduto. La tesi investigativa, costruita sulla base dei racconti forniti dalle persone ascoltate, è che possa essersi trattato di un gesto volontario. Il ragazzino era in casa con il padre e il fratello maggiore al momento della tragedia. Intorno alle 20 il volo dal settimo piano e l'impatto su di un terrazzino al primo piano che non gli ha lasciato scampo. I poliziotti hanno ascoltato familiari e vicini di casa per provare a ricostruire la dinamica di quanto accaduto, mentre la salma è stata restituita alla famiglia. Sotto choc l'intera comunità salernitana, incredula e addolorata per una tragedia inaccettabile che rende ancora più triste questo momento.