Incidente sull'A1, muore camionista salernitano 43enne Era di Mercato San Severino

A lutto il comune di Mercato San Severino per la morte del 43enne Andrea Sellitto. L'autotrasportatore stava percorrendo questa notte a bordo di un mezzo pesante l’A1. Tra Modena Sud e Modena Nord, per cause ancora da accertare, si è schiantato contro il guardrail. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che confermarne il decesso. Al vaglio degli inquirenti la dinamica di quanto accaduto. Forse un colpo di sonno o un malore hanno portato il 43enne a perdere il controllo del camion.