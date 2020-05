Baronissi piange Nando Nobile, un pezzo di storia che se ne va Docente di educazione fisica, era stato anche amministratore della città

L’animo della comunità è nero come il cielo che sovrasta da questa mattina la città. Baronissi piange la scomparsa del prof. Nando Nobile, docente di educazione fisica e punto di riferimento per generazioni e generazioni passate per la scuola media di Baronissi. Una vita dedicata allo sport, ai giovani e alla sua città, nella quale in passato era stato anche amministratore, ricoprendo la carica di assessore a metà degli anni Novanta. A comunicare la triste notizie è stato il Comune attraverso la pagina ufficiale. «Baronissi piange la scomparsa improvvisa del prof. Nando Nobile. Ha cresciuto generazioni di ragazzi amandoli e guidandoli con paterno e affettuoso rigore. Ha dedicato la sua intensa vita ai giovani, al calcio, alla pallacanestro, allo sport. Baronissi saluta una figura storica che ha molto stimato e amato. Le condoglianze più sentite e affettuose alla famiglia dal sindaco Gianfranco Valiante, dall'amministrazione comunale e dalla Città tutta». Tanti gli attestati di stima e i messaggi di cordoglio pubblicati sui social dai cittadini che hanno voluto ricordare il prof. Nando Nobile. Un pezzo di storia che se ne va.