Visita ai congiunti anticipata: è rissa Arrestati due fratelli: 6 persone denunciate

I carabinieri sono intervenuti per sedare una rissa tra familiari avvenuta nella serata di ieri a Capaccio. Arrestati due fratelli, sei le denunce.

Il litigio un’abitazione che si trova in località Santa Venere.

Da una prima ricostruzione dei militari tre fratelli e un loro amico, dopo aver cenato insieme, in violazione alla normativa per evitare il contagio da Covid 19, hanno iniziato a litigare, finendo a picchiarsi con mazze di legno e sedie. Il fracasso ha allertato i vicini che hanno chiamato i carabinieri, aggrediti anche loro non appena hanno raggiunto la casa. Ai domiciliari due fratelli di Capaccio e Trentinara, mentre il terzo che vive a Giungano e l'amico che era con lui sono stati denunciati per rissa. Scattate anche le sanzioni per le violazioni dei decreti anti contagio da coronavirus.