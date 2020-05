Spari contro saracinesca a Pagani: arrestato 53enne L'operazione dei carabinieri. L'uomo è stato trovato in casa con armi e munizioni clandestine

Spari nella notte contro una saracinesca di un'attività commerciali in via Farina a Pagani, arrestato il responsabile. E' stato trovato in casa con diverse armi e munizioni clandestine. Si tratta di un 53enne del posto che, nella serata di ieri, a seguito di una perquisizione domiciliare, è stato arrestato con l'accusa di detenzione illecita di armi e munizioni clandestine.

L'indagine dei carabinieri della locale tenenza, sono scaturite a seguito di una sparatoria avvenuta nella notte scorsa in via Farina, che ha portato al danneggiamento di un'attività commerciale del posto. I militari, una volta raggiunta l'abitazione dell'uomo, l'hanno trovato in possesso di due pistole, numerose munizioni e bossoli di vario calibro, coltelli a serramanico e a lama fissa, diversi pugnali e una noccoliera tirapugni.

Le armi, in attesa di ulteriori accertamenti, sono state sottoposte a sequestro. Su disposizione della Procura, il 53enne è attualmente agli arresti domiciliari, in attesa di convalida.