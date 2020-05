Salerno, arrestato 40enne per spaccio Denunciato l'uomo che era in sua compagnia che è riuscito a darsi alla fuga

L'emergenza Coronavirus non ferma lo spaccio a Salerno. Ieri gli agenti della Polizia di Stato hanno tratto in arresto un uomo, già noto alle forze dell'ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti, transitando in via San Leonardo, hanno notato un'auto con due giovani a bordo che alla vista della volante hanno cercato di allontanarsi. Condotta che ha insospettito i poliziotti che hanno fermato l'auto per sottoporre a controllo i due uomini. A quel punto entrambi hanno provato a darsi alla fuga: l’autista, divincolandosi con violenza dalla presa degli agenti, è riuscito a scappare in una stradina limitrofa. Il passeggero, prontamente bloccato, è stato sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso di una busta in cellophane contenente della polvere bianca, successivamente rivelatasi positiva al test della cocaina, per un peso complessivo di 9.86 grammi, un bilancino di precisione ed una somma di danaro, considerata provento dell’attività di spaccio. La successiva perquisizione nell’auto di proprietà del soggetto datosi alla fuga ha permesso di rinvenire un contenitore contenente una polvere bianca, rivelatasi anch’essa positiva al test della cocaina, per un peso di 13,71 grammi, nonché, tre pezzi di sostanza solida di colore marrone, positiva al cannabis test, per un peso di 0.78 grammi. Il soggetto, irreperibile presso la sua abitazione, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’altro uomo, un 40enne, è stato condotto presso gli uffici della Sezione Volanti e dopo le formalità di rito, tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nonché resistenza a pubblico ufficiale.