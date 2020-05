Salerno, bonificate zone diventate discariche Polizia Municipale impegnata sul territorio per individuare i trasgressori

In questo particolare momento di emergenza sanitaria in atto, il Nucleo Operativo Decoro Urbano e Polizia Ambientale del Comando di Polizia Municipale è attivo su tutto il territorio cittadino nell'individuazione e segnalazione delle aree interessate da abbandono incontrollato di rifiuti sul suolo pubblico.

L'attività si svolge con l'ausilio di personale della società Salerno Pulita, che con uomini e mezzi provvede alla rimozione e bonifica delle aree interessate con lavaggio e disinfestazione delle stesse.

Negli ultimi tre giorni sono state bonificate 3 aree, particolarmente interessate dal fenomeno, ovvero, le strade adiacenti lo Stadio Arechi, in 4 siti diversi, aree in cui è intervenuta anche la sezione Strade per la rimozione di materiali edili da risulta.

In via Paolo VI: in quattro giorni diversi si è intervenuti per la rimozione di rifiuti indifferenziati e ingombranti, successivamente la Sezione Strade ha provveduto alla rimozione dei materiali da risulta.

In viale di Tramontana, dove si è provveduto alla rimozione di un cospicuo quantitativo di rifiuti indifferenziati e ingombranti, nonchè materiali da risulta.

Infine in via San Leonardo area sottostante il ponte della Tangenziale, dove gli operai di Salerno Pulita hanno provveduto alla rimozione degli escrementi prodotti da colombi che nidificano nella parte alta dello stesso ponte, con successivo lavaggio e disinfettazione del sito.

L'attività di monitoraggio e controllo del territorio continuerà con la massima attenzione nei prossimi giorni, unitamente alla Società Salerno Pulita, Sezione Strade e Settore Ambiente, per garantire la salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica.

Durante lo svolgimento delle operazioni non è mancata l'attività di indagine da parte del personale di Polizia Municipale che ha portato all'individuazione di 3 responsabili degli abbandoni, per i quali è stata avviata la procedura sanzionatoria.