Cade nel vuoto dopo un malore fulminante: muore 66enne Tragedia a Ravello, il decesso provocato da cause naturali

Ha avuto un malore fulminante mentre era sul balcone della sua abitazione ed è precipitata nel giardino sottostante. La tragedia si è consumata in mattinata a Ravello. A perdere la vita è stata una 66enne che, secondo quanto appurato dall'esame esterno effettuato dal medico legale, avrebbe perso la vita per cause naturali. La donna si trovava sul ballatoio quando, a causa del malore, ha perso l'equilibrio ed è caduta nel vuoto. Inutili sono risultati i tentativi di salvarle la vita da parte dei sanitari del 118. I carabinieri della compagnia di Amalfi hanno effettuato i rilievi tecnici per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. L'esame esterno ha, poi, confermato che il decesso è stato provocato da un malore fulminante.