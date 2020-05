Trovato con cocaina e eroina: arrestato pusher Si trova ai domiciliari

Fermato dalla polizia mentre si trovava sullo scooter, è stato scoperto con la droga addosso. Arrestato un 44enne salernitano per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, con a carico vari precedenti penali per reati contro il patrimonio, è stato fermato a Salerno, tra via Gramsci e via Petrone.

Il 44enne ha invano cercato di sottrarsi al controllo e di disfarsi di un involucro. Trovati dagli agenti quarantanove piccoli involucri in cellophane con all'interno sostanza stupefacente del tipo cocaina ed eroina. I poliziotti inoltre hanno recuperato anche una somma di denaro, possibile provento dello spaccio dello stupefacente. Il 44enne si trova ora ai domiciliari.