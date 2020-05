Scarichi illeciti nel fiume Sarno: svolti i primi rilievi L'operazione del Nucleo Guardie Giurate Accademia Kronos di Salerno

A seguito di numerose segnalazioni relative alla presenza di uno scarico inquinante in Via Nuova Variante, il personale dell'Ente Parco, unitamente a personale del Nucleo Guardie Giurate Accademia Kronos di Salerno, si è recata sul luogo per i relativi accertamenti del caso.

Sul posto le guarie giurate hanno constatato la presenza di una grande condotta in cemento in destra orografica del Rio Palazzo. A seguito di un primo esame delle acque è stato, infoltre, accertato che i reflui presentavano caratteristiche tipiche delle acque reflue fognarie sia per colorazione, presenza di sedimenti e anche per constatare il netto cambiamento di colore delle acque.

Sulla condotta in cemento sono stati svolti i primi accertamenti e rilievi fotografici, utili a comprenderne l'orgine e le eventuali immissioni illecite. Al termine degli accertamenti, il personale operante ha ritenuto che tale attività illecita ha di fatto determinato la compromissione del paesaggio, oltre che un evidente cambiamento di colore delle acque del Rio Palazzo.

I primi rilievi sono stati segnalati agli organi competenti, al fine di valutare la sussistenza delle seguenti ipotesi di reato: danneggiamento e distruzione o deturpamento di bellezze naturali.