Beni sequestrati a magistrato arrestato A emettere il provvedimento il Gip del tribunale di Salerno

I finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Crotone e dello Scico hanno sequestrato 61mila euro all'ex presidente della seconda sezione della Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro e della Commissione tributaria provinciale, ora sospeso, Marco Petrini, Emilio "Mario" Santoro, Francesco Saraco e Vincenzo Arcuri. A emettere il provvedimento il Gip di Salerno su richiesta della Dda. IL provvedimento rientra nell'inchiesta "Genesi" che, secondo l'accusa, avrebbe portato alla scoperta di svariati episodi corruttivi in atti giudiziari commessi da professionisti, imprenditori ed avvocati.

Il gip ha disposto il giudizio immediato per l'udienza del 9 giugno davanti al Tribunale di Salerno. Petrini e gli altri erano stati arrestati il 15 gennaio scorso. Il sequestro giunge a conclusione di ulteriori indagini finalizzate a quantificare le somme di denaro corrisposte a titolo di corruzione a Petrini. In particolare sono stati sequestrati 10.988,37 a Petrini, 39.011,63 a Santoro, 10.000 a Saraco e 1.500,00 ad Arcuri.