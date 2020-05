Schiacciato dal suo trattore: muore 80enne L'anziano stava lavorando in un terreno agricolo

Tragedia a Sala Consilina dove un 80enne è morto schiacciato dal suo trattore. L'anziano questa mattina si trovava in località Trinità, stava lavorando in un terreno agricolo. Poi l'incidente, per cause ancora da accertare, che gli è stato fatale. Sono intervenuti sul posto i sanitari del 118 che, purtroppo, non hanno potuto fare altro che confermare il decesso. Sul caso indagano i carabinieri ai quali spetterà la ricostruzione di quanto accaduto.