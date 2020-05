Salernitano accoltellato nel centro storico di Piacenza La polizia ha fermato il presunto aggressore

Un 59enne di Salerno ieri sera è stato accoltellato nel centro storico di Piacenza al culmine di una lite. L'uomo, soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato subito in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita. La polizia ha fermato uno straniero la cui posizione è ancora al vaglio degli investigatori. La lite, da una prima ricostruzione, potrebbe essere scaturita da motivi di gelosia.