Tentato furto di tonno in un'azienda: nei guai tre persone Sorpresi dai carabinieri in uno stabilimento di Pellezzano

Dopo aver fatto irruzione in uno stabilimento di Pellezzano che lavora tonno, hanno provato a rubare alcuni barattoli. Ma tre uomini provenienti da Secondigliano sono stati sorpresi dai carabinieri, denunciati per tentato furto e rispediti a Napoli con foglio di via obbligatorio. I militari della locale stazione li hanno scoperti nello stabilimento, dal quale avevano asportato merce per un ammontare complessivo di circa 300 euro. Due sono stati bloccati subito mentre un altro, che aveva provato a scappare, è stato fermato poco dopo. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata ai proprietari. Dalle prime ricostruzioni pare che i tre, qualche giorno fa, avessero fatto un sopralluogo nell'azienda con la scusa di voler acquistare dei prodotti alimentari.