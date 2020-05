Tenta di strangolare la moglie: arrestato 30enne Maltrattamenti in famiglia e vessazioni su di una 28enne

Prima ha tentato di strangolare la moglie con un maglione, poi l’ha colpita con diversi pugni. Un incubo a cui hanno posto fine i carabinieri della stazione di Montecorvino Pugliano che, nella serata di ieri, hanno arrestato un 30enne del posto. Secondo l'accusa, l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, da mesi maltrattava la 28enne con vessazioni, insulti e lesioni. Ieri, al culmine di una violenta lite, ha provato a strangolarla per poi colpirla con diversi pugni. I carabinieri, coordinati dal maggiore della compagnia di Battipaglia, Vitantonio Sisto, sono intervenuti tempestivamente ed hanno bloccato l'indagato, poi trasferito in carcere a Salerno. La donna è stata medicata in ospedale dove le è stata data una prognosi di sette giorni.