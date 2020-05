Tragedia ad Agropoli: donna trovata morta in casa A far scattare l'allarme i familiari

Tragedia ad Agropoli, una donna è stata trovata morta in casa propria. A scoprire il corpo ormai senza vita della 57enne sono stati proprio i suoi familiari. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Presenti anche i carabinieri che stanno cercando di ricostruire cosa potrebbe essere accaduto, non è esclusa alcuna pista, dal gesto estremo al malore.