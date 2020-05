Spaccio di droga: tre arresti a Capaccio In azione i carabinieri

I carabinieri di Capaccio Scalo hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti tre persone domiciliate a Eboli. Durante una perquisizione in casa, eseguita dai militari in collaborazione con il nucleo carabinieri cinofili di Sarno sono stati trovati 91 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente e 4mila euro in contanti, possibile provento dell'attività di spaccio. Gli arrestati si trovano ai domiciliari.