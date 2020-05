Si schianta con la moto: muore imprenditore 41enne L'uomo, originario di Mercato San Severino, è spirato in Ucraina

Si è schiantato con la moto mentre stava rientrando a casa, a perdere la vita il 41enne Vincenzo Erra, originario di Mercato San Severino. Lo schianto nei giorni scorsi in Ucraina dove viveva con la compagna originaria del Paese dell’Est Europeo. Il 41enne lascia due figli.

Da una prima ricostruzione Erra, mentre stava rientrando a casa, avrebbe perso improvvisamente il controllo della sua moto, per cause ancora da accertare, finendo contro un muro. Portato in ospedale, è spirato nelle ultime ore. Si indaga per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. A Lutto il comune dell'Irno dove vivono i familiari, mentre si attende il rientro della salma per i funerali.