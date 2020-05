Tentata rapina al tabacchi, la polizia arresta il "palo" Il colpo alla rivendita di Salerno nel dicembre 2019: decisive le immagini di videosorveglianza

Qualche giorno prima del natale dello scorso anno, insieme col fratello minorenne - già arrestato e ora in carcere - ed un altro complice, tentarono di rapinare un tabacchi di Salerno, puntando la pistola al volto del titolare. Colpo poi fallito grazie anche al coraggio del rivenditore, che mise in fuga i banditi. Da quel 23 dicembre 2019 le indagini non si sono mai fermate ed ora la squadra mobile ha arrestato un 21enne di Salerno. Secondo gli investigatori, si tratterebbe del "palo" che avrebbne agevolato il tentativo di rapina.

L'ordinanza del giudice per le indagini preliminari arriva a compimento di una serie di indagini che - grazie anche alla visione dei filmati - hanno portato all'identificazione del presunto responsabile della banda.