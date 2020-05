Castel San Giorgio, caso De Vivo: «Fiducia nei magistrati» L'Amministrazione esprime vicinanza al consigliere comunale dopo la sentenza di primo grado

L'Amministrazione comunale di Castel San Giorgio esprime «piena fiducia nella magistratura» in seguito alla sentenza di primo grado che ha riguardato il consigliere comunale Alfonso De Vivo. «L’amministrazione comunale precisa che la vicenda non riguarda nella maniera più assoluta aspetti politici o di governo della pubblica amministrazione, ma attinente esclusivamente alla sfera privata del consigliere De Vivo. Qualsiasi strumentalizzazione della vicenda per fini politici o tesa a discriminare l’amministrazione sarà attentamente valutata ai fini legali», si legge in una nota diffusa dal gruppo consigliare Impegno Civico. «Per questo motivo l’unico atteggiamento serio non può che essere la fiducia nell’operato della magistratura nella speranza che si faccia luce e chiarezza nei successivi gradi di giudizio. Al consigliere De Vivo la solidarietà umana doverosa nei confronti di un giovane che nel suo operato politico ha riscosso profonda stima».