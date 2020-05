In strada senza mascherina: 45 multe a Salerno Controlli a tappeto in tutta la città da parte dei vigili urbani

In 48 ore sono state 45 le persone multate a Salerno perché sorprese in strada senza mascherina. Pugno di ferro, dunque, da parte della Polizia Municipale che sta effettuando controlli a tappeto in tutta la città. Sopralluoghi a cui, in diverse circostanze, ha partecipato anche il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli è stato presente a numerosi sopralluoghi nei diversi quartieri della città. Da martedì a giovedì sono state 45 le persone (di cui 31 uomini e 14 donne) sanzionate.

I controlli sono stati eseguiti a via Trento, piazza XXIV maggio, corso Garibaldi, corso Vittorio Emanuele, piazza Valitutti, lungomare Trieste, gradoni Lama, lungomare Tafuri, piazza Gloriosi, piazza San Francesco, piazza Sinno, via Posidonia, via Trento, via Madonna di Fatima. I trasgressori saranno sanzionati con verbali da 400 euro l'uno.

Le due donne, senza mascherina, che nella serata di ieri sul Lungomare Trieste hanno minacciato gli agenti, rifiutando di esibire le proprie generalità, sono state denunciate per minaccia, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Tra l'altro le due signore sono risultate residenti a Giffoni Sei Casali e quindi si trovavano in zona senza giustificato motivo.

Al Mercato ittico, poi, i caschi bianchi hanno sanzionato una persona sempre per mancato indosso della mascherina e, a seguire, il soggetto è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale.