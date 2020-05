Pesca illegale, nuovo sequestro nelle acque salernitane Pontecagnano: la guardia costiera scova attrezzi abusivi al largo

Proseguono le attività di verifica da parte della guardia costiera di Salerno per contrastare la pesca illegale: i militari della capitaneria di porto hanno rinvenuto e sequestrato, al largo del territorio di Pontecagnano Faiano.

Rinvenuti mezzi usati per la pesca abusiva allestiti da ignoti, e senza elementi di segnalazione, e dunque anche pericolosi per la navigazione oltre che dannosi per l'ambiente.