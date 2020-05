Scomparso e poi ritrovato: lieto fine per il 18enne Alberto L'allarme dei familiari, poi la buona notizia: era in un casolare di campagna

Lo hanno ritrovato dopo alcune ore in un casolare di campagna, non troppo distante dal centro di Albanella: lieto fine per Alberto Vernieri, il 18enne originario della frazione Matinella di cui si erano perse le tracce da questa mattina.

A far scattare l'allarme erano stati familiari del ragazzo, che hanno allertato le forze dell'ordine e lanciato una serie di appelli, soprattutto sui social. Nel pomeriggio, la buona notizia che ha messo fine alle preoccupazioni: Alberto è stato ritrovato e sta bene.