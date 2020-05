Covid-19: secondo decesso a Pontecagnano Si tratta di una 75enne. L'annuncio del sindaco Lanzara

Secondo decesso a Pontecagnano Faiano per Covid-19. Ad annunciarlo il sindaco Giuseppe Lanzara. Si tratta di una signora di 75 anni già affetta da Alzhaimer. La donna aveva contratto il virus nelle scorse settimane e le sue condizioni di salute sono apparse da subito instabili.

"Ai famigliari va tutto il mio cordoglio", ha dichiarto Lanzara, "Il Covid non è uno scherzo, abbiamo superato la fase più acuta ma ci sono stati tanti decessi. Siamo in fase 2 ci sono le condizioni per una rispresa ma questo va fatto con grande attenzione e rispetto".