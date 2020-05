VIDEO | Precipita in un dirupo, salvato dai vigili del fuoco E' accaduto in località "San Donato" di Eboli: ad allertare i soccorsi alcuni passanti

Una brutta avventura, ma per fortuna a lieto fine: si è reso necessario l'intervento di un elicottero dei vigili del fuoco per portare in salvo un ragazzo ucraino precipitato in un dirupo. L'incidente è avvenuto in località "San Donato" del comune di Eboli.

A richiamare l'attenzione di alcune persone - che hanno poi fatto scattare l'allarme e l'intervento dei soccorritori - le grida del malcapitato che era finito tra la boscaglia, in un'area particolarmente impervia da raggiungere. Di qui l'intervento aereo dei caschi rossi, che sono riusciti a recuperarlo ed a trasportarlo in ospedale per le cure.