Auto senza freno a mano si schianta sul marciapiede La vettura ha rischiato di travolgere i passanti

Momenti di tensione questa mattina nel popoloso quartiere di Torrione, dove un'auto, parcheggiata senza freno a mano in via Pietro del Pezzo, ha ripreso la sua corsa senza guidatore e si è schiantata, dopo diversi metri, contro una fioriera del marciapiedi.

Fortunatamente non ha travolto i passanti che si trovavano in zona. Nessun ferito, solo danni per la vettura e l'arredo urbano.