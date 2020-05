VIDEO | Fiamme in cucina, paura in centro a Salerno Fumo nero dagli ambienti di un ristorante sul lungomare della città

Si è reso necessario l'intervento di ben tre automezzi dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza i locali di un noto ristorante che affaccia sul lungomare di Salerno, in pieno centro. Per cause in corso di accertamento, si sarebbe sviluppato un incendio all'interno della cucina.

Fumo nero e odore acre che si sono ben presto propagati in una vasta area del centro cittadino: a far scattare l'allarme sono stati alcuni vicini, oltre naturalmente ai gestori che hanno assistito i caschi rossi nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dei locali e della zona.

Un po' di apprensione ma per fortuna non si sono registrati feriti, mentre i danni all'interno dell'attività - secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco - non sarebbero trascurabili.