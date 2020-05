Spaccio a Baronissi: 20enne nasconde in casa eroina e metadone Il giovane è stato arrestato dai carabinieri

Nasconde in casa eroina e metadone, lo beccano i carabinieri. I militari hanno sorpreso un 20enne in possesso di sostanze stupefacenti dopo una perquisizione domiciliare. Rinvenuti nell'abitazione circa 70 grammi di eroina suddivisa in ovuli, metadone ed un bilancino di precisione. Il 20enne avrebbe anche reagito al controllo delle forze dell'ordine tentando di strattonare i carabinieri e provando invano a fuggire. Si trova ora ai domiciliari.