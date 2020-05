Aggredisce la compagna davanti alle figlie minori: arrestato Il 35enne si trova in carcere a Fuorni. Intervenuti i carabinieri di Salerno

I carabinieri della compagnia di Salerno hanno arrestato per maltrattamenti in un'abitazione del quartiere di Fratte, nei pressi del cimitero di Brignano, un 35enne del posto, D.A.. L'uomo, nel corso di un litigio nato per futili motivi con la sua convivente, l'avrebbe aggredita in preda ai fumi dell'alcool, proprio davanti alle figlie minori. I militari, chiamati dalla vittima, hanno trovato il giovane chiuso fuori casa ancora con una bottiglia di vino rosso in mano.

La donna ha riportato una lesione per trauma contusivo facciale escoriativo, sette i giorni di prognosi. Il 35enne si trova nel carcere di Fuorni.