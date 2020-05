Sorpreso a spacciare ai domiciliari: arrestato 40enne In azione i carabinieri di Salerno

I carabinieri del Norm della Compagnia di Salerno hanno arrestato per spaccio un 40enne salernitano, C.D.. I militari, dopo una serie di segnalazioni da parte di alcuni cittadini, sono intervenuti, con l'ausilio di un'unità cinofila antidroga dei Carabinieri di Sarno, nel quartiere di Mercatello nell'abitazione del giovane già agli arresti domiciliari per stupefacenti. Durante le perquisizioni sono stati ritrovati in casa una quarantina di grammi di varie sostanze stupefacenti divisi in dosi, un bilancino e 2mila euro. Il 40enne è stato posto nuovamente ai domiciliari.