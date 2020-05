Scoperti scarichi abusivi nel fiume Irno: avviata un'indagine Allertata la Procura di Nocera Inferiore. Si cerca di risalire al responsabile

Scoperto uno scarico abusivo nel fiume Irno. A seguito delle segnalazione del consigliere comunale Massimo Paolillo, il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante ha richiesto un sopralluogo dei Carabinieri Forestali guidati dal comandante della Stazione di Mercato San Severino Danilo Sorrentino.

Il tempestivo intervento, alla presenza dell’assessore all’ambiente Alfonso Farina, ha permesso di individuare uno scarico abusivo in via San Domenico ad Acquamela.

“Abbiamo accertato, nelle acque del fiume, la presenza di una vasta e diffusa area di colore più scuro. E’ stata allertata immediatamente la Procura di Nocera Inferiore per tutte le indagini del caso, per risalire alla persona che scarica abusivamente nel fiume e trovare il responsabile di questa nefandezza ambientale. Sono stati prelevati dei campioni e attendiamo che vengano depositati i risultati. Intanto, continueremo le verifiche con la nostra Polizia Municipale e con i Carabinieri Forestali per monitorare tutto il territorio. Porteremo avanti una lotta senza quartiere per contrastare ogni forma di illegalità ambientale”, si legge in una nota diramata dall'amministrazione comunale.