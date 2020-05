Scarichi nel fiume Sarno: nel mirino impianto di depurazione Liquidi illeciti nelle vasche, scatta il sequestro in un insediamento produttivo

Sequestrato l'impianto di depurazione di un insediamento produttivo a ridosso del fiume Sarno. I militari della stazione carabinieri forestale di Sarno hanno eseguito, presso lo stabilimento della società "La Doria Spa", un decreto di sequestro del Tribunale di Nocera Inferiore.

Il provvedimento ha interessato le vasche situate a valle dell'impianto di depurazione del sito produttivo. Secondo gli inquirenti, le vasche non erano indicate come aree di deposito temporaneo nell'atto di autorizzazione, all'interno erano illecitamente depositati rifiuti liquidi e fanghi. Ha interessato, inoltre, l'impianto di osmosi e filtrazione del sito produttivo poichè durante il ciclo industriale, le acque venivano scaricate direttamente nel Rio Foce, affluente al fiume Sarno, senza i prescritti trattamenti di depurazione.