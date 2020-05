Si scaglia contro il padre e la sorella: arrestato 22enne Il giovane era già stato denunciato in passato, ora è ai domiciliari

Un 22enne di Montecorvino Pugliano è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione per maltrattamenti in famiglia. Il giovane, che era già stato denunciato per lo stesso motivo, si è reso protagonista di violenze ai danni del padre e della sorella con i quali vive. Una situazione che si trascinava già da tempo e che, ieri sera, è degenerata: il 22enne al culmine di una violenta lite ha tentato di strangolare il padre, stringendogli le mani al collo, e ha pestato la sorella. Entrambi hanno riportato lesioni. L'intervento dei carabinieri ha evitato il peggio: il giovane, che era stato anche ammonito dal Questore in seguito alla segnalazione dei carabinieri, è stato sottoposto ai domiciliari in un'altra abitazione.