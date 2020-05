Sequestro depuratore nel Sarno, la Doria: "Estranei ai fatti" "Piena fiducia nel lavoro della Magistratura"

La Doria S.p.A., in relazione al comunicato stampa emesso dal Procuratore della Repubblica di Nocera Inferiore, avente ad oggetto il sequestro preventivo di porzione del depuratore delle acque reflue dello stabilimento di Sarno, tiene a precisare che quest’oggi ha già provveduto, tramite i suoi legali, a presentare istanza di dissequestro al Tribunale di Nocera Inferiore e a inoltrare richiesta di riesame al Tribunale della Libertà di Salerno poiché è in possesso di una serie di documenti che il Pubblico Ministero e il GIP non hanno potuto esaminare, comprovanti la totale estraneità dell’azienda ai fatti contestati e più in generale ai fenomeni di inquinamento del Fiume Sarno. I vertici della società – fanno sapere nella nota - ripongono piena fiducia nell’operato della Magistratura, offrendo la massima collaborazione per l’accertamento dei fatti.