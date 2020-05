Tentato furto in un negozio: lo sventano i vicini Il sindaco di Angri: “Siamo una comunità straordinaria, grazie per il vostro impegno”

Tentativo di furto andato a vuoto in una sartoria di Angri, a mettere in fuga i malviventi le persone che abitano nei pressi dell'attività, come raccontano proprio i protagonisti della vicenda.

“Questa mattina verso le 2 ho ricevuto una chiamata da una mia amica che abita sopra il mio negozio, mi dice: Sofi vieni abbiamo chiamato i carabinieri perché hanno tentato di rubare nel tuo negozio. I miei vicini hanno sentito e sono intervenuti chiamando i carabinieri, hanno messo in fuga questi maledetti ladri”.

Sono le parole della titolare della Sartoria Da Sofia di Angri che ha voluto ringraziare chi ha permesso di sventare il colpo. Anche il sindaco Cosimo Ferraioli dalla sua pagina Facebook ha scritto: "Siamo una comunità straordinaria, che sta dando prova di resistere e reagire in modo serio. Grazie sempre per il vostro impegno, aiuto e rispetto reciproco”.