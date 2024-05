Salernitana-Verona 1-2, la gioia di Fusco jr: "Un momento incredibile" Le parole della punta: "Si chiude un percorso meraviglioso ma ora inizia un nuovo cammino"

La gioia per l’esordio. Gerardo Fusco ha parlato in mixed zone dopo l’esordio in Salernitana-Verona 1-2: “Un’emozione incredibile. Giocare per la squadra della mia città, per la squadra per la quale tifo. Speravo nella chiamata di Colantuono e mi sono fatto trovare pronto. Sono contentissimo di aver completato questo percorso dopo sei anni. Ora però ne inizia un altro ancora più difficile.

Squadra? Ci sono calciatori straordinari come Candreva, Fazio, elementi che hanno giocato in grandi squadre e in palcoscenici importanti. Sono contentissimo di questa chance e cerco di rubare consigli.

Papà Luca? Era in tribuna, immagino fosse felicissimo”.