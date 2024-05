Salernitana-Verona 1-2, Colantuono: «Sorpresi dagli avversari, futuro è chiaro» Il tecnico: "Facciamo finire il campionato e aspettiamo di conoscere le volontà della dirigenza"

Stefano Colantuono ha parlato dopo Salernitana-Verona 1-2: “Non sono contento della prestazione di oggi. Sono molto arrabbiato. Mi aspettavo una partenza diversa. Il Verona ci ha sorpreso e non siamo riusciti a fare quanto abbiamo provato. Ci siamo giocati lì la partita. Poi ho provato a cambiare nella ripresa per andare sugli esterni e provare a colpire con mosse della disperazione. Dispiace perché volevamo dare una gioia ai nostri tifosi ma in questa annata orribile non siamo riusciti nemmeno in questo. Volevamo chiudere in maniera diversa.

Non è facile preparare la partita per una squadra che è retrocessa ormai da settimane. Cercare di dare motivazioni non è facile. Con la Juventus e con l’Atalanta abbiamo fatto bene, oggi è stato un passo indietro.

Tifoseria? Ci possono stare i fischi ad una squadra retrocessa.

Fusco? È un ragazzo serio che si allena sempre e meritava questa chance.

Finale di stagione? Preparare queste partite diventa sempre difficile. Ci inventeremo qualcosa contro un avversario importante come il Milan”.