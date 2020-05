Auto sbanda e finisce contro un muretto: 3 feriti L'incidente nei pressi di San Gregorio Magno

Incidente stradale ieri sera nei pressi di San Gregorio Magno. Una vettura, per cause ancora da accertare, è finita fuori strada, concludendo la sua corsa contro un muretto. Tre le persone ferite: il conducente, un 47enne, e due passeggeri originari del Vallo di Diano. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno condotto i malcapitati all'ospedale di Oliveto Citra: non sono in pericolo di vita.