Sul Corso senza mascherina: uomo fermato dalla Polizia

Momenti di tensione nel tardo pomeriggio di ieri sul Corso Vittorio Emanuele di Salerno, dove un uomo è stato portato via dalle forze dell’ordine perchè fermato in assenza di mascherina. Stando ad una primo ricostruzione, l'uomo insieme alla compagna e al figlio era seduto su una panchina nei pressi di Piazza Portanova con mascherina abbassata. Questo il motivo che ha portato la Polizia di Stato ad avvicinarsi all'uomo per intimarlo al rispetto delle normative anti-Covid che prevedono, in Campania, l'uso obbligatorio della mascherina di protezione.

L'uomo, proveninete dalla provincia di Salerno, ha iniziato a discutere con le forze dell'ordine, davanti agli occhi increduli degli altri passanti. Una discussione che, alla fine, si è conclusa solo quando quando sono giunte sul posto altre due pattuglie della Polizia di Stato che hanno accompagnato l'uomo in Questura a sirene spiegate. Sul posto anche la Polizia Provinciale.