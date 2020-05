Rissa furibonda in famiglia: 5 arresti e 4 militari feriti Tre donne e due uomini sono stati posti agli arresti domiciliari

Cinque persone, tre donne e due uomini, sono state arrestate a Siano in seguito a una furibonda rissa avvenuta in ambito familiare. Sono ai domiciliari, dovranno rispondere di rissa, lesioni, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Le tensioni all'interno del nucleo familiare si sarebbero verificate per futili motivi ma la situazione è, ben presto, degenerata. I carabinieri della locale stazione, al loro arrivo, hanno cercato di mettersi a protezione di una coppia. Ma i parenti si sono scagliati anche contro i militari che hanno riportato lievi contusioni. Si è reso necessario, dunque, l'intervento di altre pattuglie provenienti dalla compagnia di Mercato San Severino e dalle stazioni di Siano e Bracigliano. I militari sono riusciti a riportare la calma, quattro di loro hanno riportato lievi lesioni e sono stati dimessi con prognosi che vanno dai due ai sette giorni.