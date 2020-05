Scontro frontale nel Salernitano: 37enne in gravi condizioni La donna è risultata positiva ai cannabinoidi e all'alcol test

Un grave incidente si è verificato nella serata di ieri in via Mar Tirreno, a Pontecagnano Faiano, in località Dente di Ferro, una zona interpoderale che collega la litoranea all'Aversana. Il sinistro ha visto coinvolti un 37enne che viaggiava in sella a una moto di grossa cilindrata e una 42enne che si trovava alla guida della sua auto. L'impatto frontale è stato molto violento: ad avere la peggio il giovane, un militare della Marina Militare, che ha riportato gravi lesioni e adesso si trova ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Salerno.

La donna, invece, non ha riportato gravi conseguenze. Dalla prima ricostruzione effettuata dai militari della stazione di Pontecagnano Faiano pare che la 42enne non si sia accorta della presenza della moto. Dai controlli effettuati dai carabinieri, inoltre, la donna è risultata positiva sia ai cannabinoidi che all'alcol test. L'auto è stata posta sotto sequestro ed è stata ritirata la patente alla 42enne.