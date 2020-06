Sfugge ai controlli, arrestato uno spacciatore Perquisita l'abitazione del 41enne dove nascondeva una coltivazione di 100 piante di marijuana

Arrestato un uomo di 41 anni che alla vista degli agenti del commissariato di Battipaglia è scappato in sella al suo motorino per cercare di eludere i controlli. I poliziotti lo hanno inseguito fino in litoranea dove è stato bloccato e perquisito.

Nascondeva nello zainetto 5 confezioni di stupefacente del tipo marijuana, dal peso complessivo di 187 grammi e la somma di 1335 euro, suddivisa in banconote di vario taglio, provento dell'attività di spaccio.

All'interno dell'abitazione dell'uomo è stata scoperta una coltivazione di marijuana costituita da circa 100 piante di grosse dimensioni, ben celate all’interno di una serra opportunamente predisposta ed organizzata per la essiccazione della sostanza. Infatti, all’interno di un contenitore di plastica, sono stati trovati altri 216 grammi di marijuana, essiccata e pronta per essere immessa nel mercato dello spaccio.

Il 41enne è finito agli arresti domiciliari, in attesa del rito per direttissima che si terrà in giornata.