Incendio al mercato ortofrutticolo di Nocera-Pagani Prendono fuoco cassette di plastica e legno

Momenti di paura questa mattina all’interno del mercato ortofrutticolo Nocera-Pagani per un incendio che si è sviluppato per motivi ancora non chiari. A prendere fuoco delle casse in plastica e legno.

Il rogo ha sprigionato un'intensa nube nera. Sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme, presenti anche i carabinieri che stanno indagando su quanto accaduto.