Nascondeva oltre un chilo di marijuana: arrestato L'uomo è stato sorpreso dai carabinieri, ora è ai domiciliari

E' stato trovato in possesso di un chilo e 200 grammi di marijuana. L'uomo, originario di Capaccio Paestum, è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione. La droga era stata nascosta in uno zaino rosso che lo stesso custodiva all’interno dell’autovettura. La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro. Su disposizione della Procura, l'indagato è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.