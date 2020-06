Sarno, auto rubata in panne: si tuffa nel fiume Una folle corsa nel fiume per fuggire dai carabinieri

Roccambolesco furto in via San Valentino a Sarno. Secondo una prima ricostruzione dei militari dell'arma, un ladro di origine magrebina, ha rubato un'auto, una Fiat 500, mentre il proprietario era all'interno dell'abitazione. Durante la fuga, e nel tentativo di occultare l’auto, l’uomo è rimasto bloccato con la vettura in un terreno agricolo in via Cagnulo, a causa delle forti piogge. Il maltempo e l'auto in panne hanno costretto il ladro a trascorrere la notte all'interno della vettura rubata.

All'indomani, però, il proproetario ha denunciato l'accaduto ai carabinieri e beccato il ladro addormentato all'interno dell'auto. Lo straniero, a quel punto, per fuggire dai carabinieri, si è gettato nel fiume poco distante, un affluente del Sarno, così da far perdere le sue tracce.

L’auto è stata recuperata e restituita al proprietario, mentre procedono le indagini per risalire all’identità dell’autore del tentato furto.