Vettura in fiamme allo svincolo autostradale Sul posto i volontari del Vopi e i vigili del fuoco

Momenti di tensione nel pomeriggio di oggi nei pressi dell'uscita autostradale di Pontecagnano Sud per un'auto in fiamme. Sul posto sono intervenuti due volontari del gruppo operativo Vopi che hanno allertato i vigili del fuoco. Si indaga per risalire all'origine del rogo.