Capaccio, uomo investito da un trattore E' stato trasferito all'ospedale Ruggi di Salerno

E' stato investito da un trattore mentre camminava in una strada di campagna a Capaccio, in località Scigliati. Paura per u uomo soccorso sul posto dal 118, vigili del fuoco e carabinieri.

Recuperato dai caschi rossi è stato trasferito all’ospedale “Ruggi” di Salerno in eliambulanza. Le forze dell'ordine stanno indagando per risalire a eventuali responsabilità.