Incendio a Pontecagnano, mangiati ettari di vegetazione Sul posto i caschi rossi

Paura a Pontecagnano a causa di un incendio che ha mangiato ettari di vegetazione nei terreni tra Picciol e Sant’Antonio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare il rogo. Complesse le attività di spegnimento a causa anche del forte vento che spingeva le fiamme. Infatti, ci sono volute diverse ore per spegnere completamente il rogo. Intanto sono in corso le verifiche per capire le cause che hanno scatenato l’incendio.

Per fortuna nessuno è rimasto coinvolto dalle fiamme.